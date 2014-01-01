13-й район: Кирпичные особняки HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

«Кирпичные особняки» — настолько опасный район Детройта, что власти обносят его стеной. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда местный наркобарон решает взорвать ненавистный город. Детективу Дэмиену и бывшему уголовнику Лино предстоит пройти через огонь и воду криминального мира, чтобы спасти город.



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