101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure
Мультфильм, Приключения70 мин0+
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О фильме
Миллионерша Стервелла Де Виль, чья первая попытка похитить 101 далматинца и пошить из их шкурок роскошную шубу с треском провалилась, готовит новый дьявольский план по захвату славных песиков.
СтранаСША, Япония, Канада, Гонконг, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДКРежиссёр
Джим
Каммеруд
- ББАктёр
Бэрри
Боствик
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- БЛАктёр
Бобби
Локвуд
- СБАктриса
Сьюзан
Блэйксли
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- ТБАктёр
Тим
Бентинк
- ДССценарист
Доди
Смит
- МХПродюсер
Майкл
Харриган
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- РСМонтажёр
Роберт
С. Бирчард
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс