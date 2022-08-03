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101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне

101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure
Мультфильм, Приключения70 мин0+

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О фильме

Миллионерша Стервелла Де Виль, чья первая попытка похитить 101 далматинца и пошить из их шкурок роскошную шубу с треском провалилась, готовит новый дьявольский план по захвату славных песиков.

Страна
США, Япония, Канада, Гонконг, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне»