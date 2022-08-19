100 футов
Wink
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100 футов
2008, 100 Feet
Ужасы, Триллер92 мин18+

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100 футов (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Марни Уотсон освобождают из тюрьмы, где она отбывала наказание за убийство мужа. Теперь женщина сидит под домашним арестом с электронным устройством на ноге, которое не позволяет ей покинуть 100-футовый радиус. Тем временем в доме появляется призрак убиенного супруга, жаждущий мести.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb