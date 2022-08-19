100 футов (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Марни Уотсон освобождают из тюрьмы, где она отбывала наказание за убийство мужа. Теперь женщина сидит под домашним арестом с электронным устройством на ноге, которое не позволяет ей покинуть 100-футовый радиус. Тем временем в доме появляется призрак убиенного супруга, жаждущий мести.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрик
Ред
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Эд
Вествик
- МПАктёр
Майкл
Паре
- ПШАктриса
Патриша
Шарбонно
- ДФАктёр
Джон
Фэллон
- КГАктёр
Кевин
Гир
- ТПАктёр
Тибор
Палффи
- КСАктёр
Кембе
Сорел
- ЭКАктриса
Эвелин
Кандеч
- ЭРСценарист
Эрик
Ред
- Продюсер
Джонатан
Сэнгер
- КБПродюсер
Крис
Бонджирн
- ЮВХудожница
Юдит
Варга
- ЭРМонтажёр
Энтони
Редман
- ККОператор
Кен
Келш
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл