100 футов (фильм, 2008) смотреть онлайн

Марни Уотсон освобождают из тюрьмы, где она отбывала наказание за убийство мужа. Теперь женщина сидит под домашним арестом с электронным устройством на ноге, которое не позволяет ей покинуть 100-футовый радиус. Тем временем в доме появляется призрак убиенного супруга, жаждущий мести.

