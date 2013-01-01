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10 мгновений судьбы

10 мгновений судьбы (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Turning
Драмы102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм представляет собой 10 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй, на первый взгляд, не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «10 мгновений судьбы»

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