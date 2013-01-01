10 мгновений судьбы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Turning
Драмы102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Фильм представляет собой 10 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй, на первый взгляд, не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет…
10 мгновений судьбы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джонатан
Ауф Дер Хайди
- ТЭРежиссёр
Тони
Эйрс
- КРежиссёр
Клер
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Роуз
Бирн
- МОАктриса
Миранда
Отто
- Актёр
Ричард
Роксбург
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- КФАктёр
Колин
Фрилз
- ДФАктёр
Джеймс
Фрайзер
- ГФАктёр
Генри
Филлипс
- НРАктриса
Никита
Ровер-Притчард
- ТУАктёр
Тим
Уинтон
- ДМСценарист
Джастин
Монжо
- УТСценарист
Уорвик
Торнтон
- ЭАСценарист
Эндрю
Аптон
- Сценарист
Дэвид
Уэнэм
- Продюсер
Роберт
Коннолли
- АБПродюсер
Алекс
Барнс
- ШБХудожница
Шарен
Беринжер
- ЗКХудожник
Зои
Кастеллано
- ВКХудожница
Венди
Корк
- ДдХудожница
Джовина
д’Анджело
- ББМонтажёр
Бекетт
Брода
- ЭКМонтажёр
Энди
Кэнни
- ДКМонтажёр
Дэни
Купер
- ДБОператор
Денсон
Бэйкер