Звери. Сезон 3. Серия 10
Wink
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Звери
3-й сезон
10-я серия

Звери (сериал, 2018) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

6.82018, Animals.
Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Сатирический анимационный сериал расскажет истории угнетенных обитателей каменных джунглей Нью-Йорка, среди которых крысы, голуби, лошади и даже клопы. Они страдают от безответной любви, сомневаются в своей гендерной принадлежности и переживают кризис среднего возраста – всe как у людей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звери»