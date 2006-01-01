Зона. Серия 9
Wink
Сериалы
Зона
1-й сезон
9-я серия

Зона (сериал, 2006) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2006, Зона. Серия 9
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В фильме впервые вскрыта шокирующая, и в то же время притягательная, как все запретное, жестокая сущность зоны с ее порядками, чудовищной иерархией, скрытыми преступлениями, а также вымученным и страшным фольклором.

Сериал Зона 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зона»

Всё