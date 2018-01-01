Wink
Зона
1-й сезон

Зона (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

2006, Зона. Сезон 1 50 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

В фильме впервые вскрыта шокирующая, и в то же время притягательная, как все запретное, жестокая сущность зоны с ее порядками, чудовищной иерархией, скрытыми преступлениями, а также вымученным и страшным фольклором.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зона»