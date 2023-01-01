Зона
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Зона (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Зона 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В фильме впервые вскрыта шокирующая, и в то же время притягательная, как все запретное, жестокая сущность зоны с ее порядками, чудовищной иерархией, скрытыми преступлениями, а также вымученным и страшным фольклором.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зона»

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