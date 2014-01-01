Знать будущее. Жизнь после Ванги. Сезон 1. Серия 10
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Знать будущее. Жизнь после Ванги
1-й сезон
10-я серия

Знать будущее. Жизнь после Ванги (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

2014, Знать будущее. Жизнь после Ванги. Сезон 1. Серия 10
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В реконструкции «Знать будущее. Жизнь после Ванги» герои рассказывают о том, как оказались на перепутье судьбы и обратились за советом к Ванге. Сбылись ли ее пророчества? К чему приводит знание будущего? И почему некоторым лучше жить настоящим?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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