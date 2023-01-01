Знать будущее. Жизнь после Ванги
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Знать будущее. Жизнь после Ванги

Знать будущее. Жизнь после Ванги (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Знать будущее. Жизнь после Ванги 1 сезон
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В реконструкции «Знать будущее. Жизнь после Ванги» герои рассказывают о том, как оказались на перепутье судьбы и обратились за советом к Ванге. Сбылись ли ее пророчества? К чему приводит знание будущего? И почему некоторым лучше жить настоящим?

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