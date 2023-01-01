Детский сад
Wink
Детям
Живой гараж
1-й сезон
Детский сад

Живой гараж (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.62023, Детский сад
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любопытный мальчик при помощи гиперчатки становится новым инженером живого гаража и знакомиться с его удивительными обитателями. Увлекательный обучающий мультсериал о стремлении все чинить и улучшать.

Переехав в новый дом, маленький Тимми находит там гиперчатку — необычное устройство, превращающее обычный гараж на заднем дворе в настоящее чудо света. В нем работают умные роботы-инженериксы, способные починить и улучшить любую игрушку или механизм. Тимми же становится в гараже главным инженером — человеком, который должен понять, как именно нужно помогать вещам, попавшим на ремонт, чтобы они и дальше радовали хозяев. Таким образом Тимми и команда инженериксов начинает дарить счастье окружающим своими выдающимися изобретениями.

Присоединиться к ним вы сможете, если включите мультик «Живой гараж» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Детский сад 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Живой гараж»