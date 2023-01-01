Живой гараж (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 0+7 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+7 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+7 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 0+7 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 0+6 мин
Живой гараж
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Любопытный мальчик при помощи гиперчатки становится новым инженером живого гаража и знакомиться с его удивительными обитателями. Увлекательный обучающий мультсериал о стремлении все чинить и улучшать.
Переехав в новый дом, маленький Тимми находит там гиперчатку — необычное устройство, превращающее обычный гараж на заднем дворе в настоящее чудо света. В нем работают умные роботы-инженериксы, способные починить и улучшить любую игрушку или механизм. Тимми же становится в гараже главным инженером — человеком, который должен понять, как именно нужно помогать вещам, попавшим на ремонт, чтобы они и дальше радовали хозяев. Таким образом Тимми и команда инженериксов начинает дарить счастье окружающим своими выдающимися изобретениями.
Присоединиться к ним вы сможете, если включите мультик «Живой гараж» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Сериал Живой гараж 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- СДРежиссёр
Станислав
Добровский
- МКРежиссёр
Мария
Конева
- РТРежиссёр
Рафаэль
Тер-Саргсян
- АБРежиссёр
Александра
Беспалова
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- ПИАктёр
Пётр
Иващенко
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- БЧСценарист
Борис
Чертков
- ЯЮСценарист
Ярослав
Юдин
- ДМСценарист
Дмитрий
Мансуров
- ЮБСценарист
Юлия
Букреева
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- НИПродюсер
Надежда
Истимирова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- ВЯПродюсер
Владимир
Яньшин
- СМХудожник
Станислав
Метельский
- ЮМХудожница
Юлия
Мельникова
- МХХудожница
Мария
Харламова
- АСХудожница
Алёна
Симанчева
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Тарасов
- МКМонтажёр
Максим
Казаков
- ЯММонтажёр
Яна
Мартыненко
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская