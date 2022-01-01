Женский приговор. Сезон 1. Серия 1
Женский приговор (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72022, Женский приговор. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма12+

О сериале

1980-е годы. Судья Ирина Полякова вынуждена вести процесс над молодым рок-музыкантом, которого обвиняют в серийных убийствах. По советским законам, ему грозит высшая мера, а Ирина не горит желанием осуждать человека на смерть. Но председатель суда Валерий, с которым у Ирины давний роман, уговаривает ее взяться за это дело, обещая по завершении процесса развестись наконец с женой. К рассмотрению дела привлечены и народные заседатели Надежда и Наталья. Они очень разные, и у каждой свои проблемы: одна не может найти общий язык с дочерью-бунтаркой, другая влюблена в коллегу, который считает ее блатной профессорской дочкой и потому презирает. Так дело о маньяке, убившем шесть девушек, объединяет трех женщин — судью, педагога и врача.

