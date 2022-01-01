Женский приговор (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
1980-е годы. Судья Ирина Полякова вынуждена вести процесс над молодым рок-музыкантом, которого обвиняют в серийных убийствах. По советским законам, ему грозит высшая мера, а Ирина не горит желанием осуждать человека на смерть. Но председатель суда Валерий, с которым у Ирины давний роман, уговаривает ее взяться за это дело, обещая по завершении процесса развестись наконец с женой. К рассмотрению дела привлечены и народные заседатели Надежда и Наталья. Они очень разные, и у каждой свои проблемы: одна не может найти общий язык с дочерью-бунтаркой, другая влюблена в коллегу, который считает ее блатной профессорской дочкой и потому презирает. Так дело о маньяке, убившем шесть девушек, объединяет трех женщин — судью, педагога и врача.
Рейтинг
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ДЛАктриса
Дарья
Ленда
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- ВОАктриса
Варвара
Обидор
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- ЕШАктёр
Евгений
Шумейко
- ММАктёр
Михаил
Морозов
- НМАктриса
Надежда
Мельникова
- ДЖАктёр
Дмитрий
Жигунов
- КТАктёр
Кирилл
Таскин
- ЕГСценарист
Елена
Гнитеева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов