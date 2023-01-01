Женский форум (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Эвелин готовится отражать атаки со всех сторон: скоро у ее сайта появится прямой конкурент, а недоброжелатели обвиняют ее в лицемерии. Сможет ли она справиться с этими вызовами, вы узнаете из драмы «Женский форум». 2 сезон уже можно найти в подписке Amediateka.



Второй сезон сериала о медиаменеджере женского портала подкидывает проблем главной героине. Ставки высоки как никогда: ее бывшая сотрудница скоро запустит собственный проект, а это значит, что Эвелин предстоит столкнуться с настоящей конкуренцией. В соцсетях появляется тролль, который ведет информационную войну, подчеркивающую лицемерие и привилегии Эвелин. Это очень некстати, ведь ей нужны инвестиции, чтобы запустить собственные подкасты. Тем временем эксперимент с совместным проживанием с бывшим мужем усложняется, когда оба они начинают новые отношения.



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