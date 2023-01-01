Женский форум (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Эвелин, основательница противоречивого женского сайта, пытается найти компромисс между проблемами редакции и личной жизнью. Напряженные будни медиаменеджера покажет драма «Женский форум», 1 сезон которой доступен в подписке Amediateka на Wink.



Первый сезон вдохновленного реальными событиями драматического сериала рассказывает об Эвелин Джонс, главном редакторе маленького, но смелого сайта, освещающего женские проблемы. У Эвелин есть двое детей-подростков и муж Джон, с которым она вот-вот разведется, при этом в редакции сайта царит хаос. Денег катастрофически не хватает, поэтому в ход идут агрессивные методы борьбы за читательское внимание. Эвелин настаивает, чтобы журналистки, которые на нее работают, делились личными историями. Вот только она сама с трудом может примирить публичный образ и себя настоящую.



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