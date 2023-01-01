Женский форум (сериал, 2023) смотреть онлайн

Основательница сайта для женщин пытается привести проект к успеху, гонясь за кликами и сенсационными заголовками. О противоречивых, но действенных методах пробиться к аудитории расскажет сериал «Женский форум», смотреть который будет интересно любителям реальных историй успеха. В основу проекта легли мемуары Мии Фридман, создавшей австралийский портал Mamamia.



У журналистки и редактора Эвелин Джонс творческий кризис. Это очень некстати, потому что ее сайт, посвященный женским проблемам, стремительно теряет деньги. Маленькая команда не может найти нужный тон для статей, а проект на грани развала. Тем временем дети Эвелин требуют любви и внимания, вот только мама пропадает в работе. Однако случается чудо: вызывающе откровенный текст о том, как Эвелин рассталась с мужем из-за кофе, получает вирусную популярность, и сайт наводняют новые читательницы. Эвелин цепляется за успех и ставит во главу угла громкие заголовки, клики и доходы от рекламы. Это повышает прибыль, но оставляет «за бортом» действительно важные и острые темы, в которых нет скандального потенциала.



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