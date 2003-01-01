Желанная. Сезон 1. Серия 7
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Желанная
1-й сезон
7-я серия

Желанная (сериал, 2003) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.82003, Желанная. Сезон 1. Серия 7
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Наше время. На свое шестидесятилетие Мария Григорьева получает конверт от незнакомца. В нем она находит кольцо и откровенное послание, подписанное псевдонимом «Сладкий Ежик». Мария вспоминает, что так она называла своих многочисленных любовников. Она мысленно переносится в прошлое, чтобы понять, кто мог прислать столь трогательное письмо.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

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