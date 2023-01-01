Желанная
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Желанная

Желанная (сериал, 2003) смотреть онлайн

8.82003, Желанная 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Наше время. На свое шестидесятилетие Мария Григорьева получает конверт от незнакомца. В нем она находит кольцо и откровенное послание, подписанное псевдонимом «Сладкий Ежик». Мария вспоминает, что так она называла своих многочисленных любовников. Она мысленно переносится в прошлое, чтобы понять, кто мог прислать столь трогательное письмо.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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