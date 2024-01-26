Желанная (сериал, 2003) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
2003, Желанная. Сезон 1. Серия 11
Мелодрама12+
О сериале
Наше время. На свое шестидесятилетие Мария Григорьева получает конверт от незнакомца. В нем она находит кольцо и откровенное послание, подписанное псевдонимом «Сладкий Ежик». Мария вспоминает, что так она называла своих многочисленных любовников. Она мысленно переносится в прошлое, чтобы понять, кто мог прислать столь трогательное письмо.