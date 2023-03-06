Модный фешн-фотограф и ловелас Геннадий заводит роман с серой мышкой Верой и обжигается. Влюбляется в нее с головой, когда уже слишком поздно — Вера замужем за богачом и ревнивцем Бруманом. Вере предстоит сделать выбор между любовью и страстью и разумом и ответственностью перед близкими, ведь материальное благополучие ее семьи напрямую зависит от ее мужа: сестра Веры тяжело больна.

