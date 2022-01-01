9.32022, Geumhonryeong: Joseon honin geomjiryeong
Комедии, Мелодрамы16+
Запрет на браки в Чосоне (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+69 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+69 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+69 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+66 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+65 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Запрет на браки в Чосоне
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Исторические, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb