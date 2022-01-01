Запрет на браки в Чосоне (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.



Сериал Запрет на браки в Чосоне 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.