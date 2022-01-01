Запрет на браки в Чосоне. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Запрет на браки в Чосоне
1-й сезон
6-я серия
9.32022, Geumhonryeong: Joseon honin geomjiryeong
Комедии, Мелодрамы16+

Запрет на браки в Чосоне (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb