9.32022, Geumhonryeong: Joseon honin geomjiryeong
Комедия, Мелодрама18+
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Запрет на браки в Чосоне (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Исторический, Мелодрама
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb