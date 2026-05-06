Записи о мастерах яо Тигре и Журавле. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
1-й сезон
9-я серия
2024, Hu he yao shi lu
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Записи о мастерах яо Тигре и Журавле (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие разворачивается в мире, где люди и демоны вынуждены сосуществовать, но за внешним спокойствием скрывается давнее противостояние. В центре сюжета — дуэт главных героев:
- Ци Сяосюань (прозвище «Журавль») — капитан организации, которая борется с демонами. Он использует магические техники, в том числе связанные с живописью: его главное оружие — большая кисть, с помощью которой он «рисует» заклинания для уничтожения нечисти.
- Хуцзы (прозвище «Тигр») — изгнанник из мира демонов. В начале истории он случайно поглощает могущественный артефакт — Красную жемчужину.

Ци Сяосюань и его команда отправляются в путь, чтобы доставить эту самую жемчужину в столицу. В ущелье на путников нападают горные духи. Воины дают отпор, но обнаруживают выжившего духа, который оборачивается человеком и представляется Хуцзы. Эта встреча становится поворотной: героям приходится объединить усилия.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.5 IMDb