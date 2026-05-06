Записи о мастерах яо Тигре и Журавле (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 1
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 3
- 18+18 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 4
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 6
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 9
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 11
- 18+21 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 12
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 13
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 14
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 15
- 18+20 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 16
- 18+20 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 17
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 18
- 18+20 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 19
- 18+20 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 20
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 21
- 18+19 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 22
- 18+21 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 23
- 18+21 мин
Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Действие разворачивается в мире, где люди и демоны вынуждены сосуществовать, но за внешним спокойствием скрывается давнее противостояние. В центре сюжета — дуэт главных героев:
- Ци Сяосюань (прозвище «Журавль») — капитан организации, которая борется с демонами. Он использует магические техники, в том числе связанные с живописью: его главное оружие — большая кисть, с помощью которой он «рисует» заклинания для уничтожения нечисти.
- Хуцзы (прозвище «Тигр») — изгнанник из мира демонов. В начале истории он случайно поглощает могущественный артефакт — Красную жемчужину.
Ци Сяосюань и его команда отправляются в путь, чтобы доставить эту самую жемчужину в столицу. В ущелье на путников нападают горные духи. Воины дают отпор, но обнаруживают выжившего духа, который оборачивается человеком и представляется Хуцзы. Эта встреча становится поворотной: героям приходится объединить усилия.