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Записи о мастерах яо Тигре и Журавле
Актёры и съёмочная группа сериала «Записи о мастерах яо Тигре и Журавле»

Актёры и съёмочная группа сериала «Записи о мастерах яо Тигре и Журавле»

Актёры

Шэнь Давэй

Шэнь Давэй

Shen Dawei
АктёрTiger

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер