Законы красоты. Сезон 1. Серия 1
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Законы красоты
1-й сезон
1-я серия
9.22025, Законы красоты. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
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Законы красоты (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детство Лизы не было счастливым: смерть матери, насмешки одноклассников из-за не стандартной внешности. Но ее жизнь изменилась с появлением первого друга. Лиза безответно влюбилась в Артема и решила уехать за ним в Москву поступать в вуз, но провалила экзамены. Не испугавшись трудностей, Лиза устроилась на работу экономкой к Максиму Шестакову — в прошлом известному пластическому хирургу, который лишился рассудка после гибели жены.

Сближение с Лизой благотворно влияет на состояние Максима, но как только ему становится лучше, появляется его брат, собираясь госпитализировать «сумасшедшего». Роман специально сводил Максима с ума, чтобы скрыть свою интрижку с его бывшей женой. Когда все выплыло наружу, Максим выгоняет Романа из дома, а Лиза, разочаровавшись в Артеме, понимает, что ее настоящая любовь — это Максим.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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