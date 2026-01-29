Законы красоты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Детство Лизы не было счастливым: смерть матери, насмешки одноклассников из-за не стандартной внешности. Но ее жизнь изменилась с появлением первого друга. Лиза безответно влюбилась в Артема и решила уехать за ним в Москву поступать в вуз, но провалила экзамены. Не испугавшись трудностей, Лиза устроилась на работу экономкой к Максиму Шестакову — в прошлом известному пластическому хирургу, который лишился рассудка после гибели жены.



Сближение с Лизой благотворно влияет на состояние Максима, но как только ему становится лучше, появляется его брат, собираясь госпитализировать «сумасшедшего». Роман специально сводил Максима с ума, чтобы скрыть свою интрижку с его бывшей женой. Когда все выплыло наружу, Максим выгоняет Романа из дома, а Лиза, разочаровавшись в Артеме, понимает, что ее настоящая любовь — это Максим.

