Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят преступников на чистую воду...

