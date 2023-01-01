8.52023, What on Earth?
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 1
- 18+35 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 2
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 3
- 18+39 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 4
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 5
- 18+41 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 6
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 7
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 8
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 9
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 10
- 18+36 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 11
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 12
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 13
- 18+41 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 14
- 18+42 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 15
- 18+40 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 16
- 18+41 мин
Загадки планеты Земля
Сезон 6 Серия 17
Сюжет
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходя�щее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.8 IMDb