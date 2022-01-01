Зачем УНИЧТОЖАЛИ МЕЛЬНИЦЫ_ ЗАПРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ прошлого века!
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Рассвет
1-й сезон
Зачем УНИЧТОЖАЛИ МЕЛЬНИЦЫ_ ЗАПРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ прошлого века!

Рассвет (сериал, 2022) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

7.72022, Зачем УНИЧТОЖАЛИ МЕЛЬНИЦЫ_ ЗАПРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ прошлого века!
Блоги16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Всем привет, наступил Рассвет!
Канал рассказывает об истории, науке, фактах, тайнах прошлого, засыпанных городах, археологии, загадках человечества, допотопных мирах.
Если ты, знаешь прошлое, обретешь и будущее -
и действительно, эта фраза олицетворяет нашу с вами жизнь, буквально.
Поэтому, здесь, мы с вами попробуем ответить на самые неудобные вопросы историков и собрать частички нашего с вами реального прошлого, ведь
Лишь найдя правды все крупицы,
Все в единый образ соединиться!"
Все идеи, сценарий, озвучку и монтаж я делаю исключительно сам.
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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Блоги

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