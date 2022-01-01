Рассвет (сериал, 2022) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Всем привет, наступил Рассвет!

Канал рассказывает об истории, науке, фактах, тайнах прошлого, засыпанных городах, археологии, загадках человечества, допотопных мирах.

Если ты, знаешь прошлое, обретешь и будущее -

и действительно, эта фраза олицетворяет нашу с вами жизнь, буквально.

Поэтому, здесь, мы с вами попробуем ответить на самые неудобные вопросы историков и собрать частички нашего с вами реального прошлого, ведь

Лишь найдя правды все крупицы,

Все в единый образ соединиться!"

Все идеи, сценарий, озвучку и монтаж я делаю исключительно сам.

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