Рассвет (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Всем привет, наступил Рассвет! ☀

Если ты, знаешь прошлое, обретешь и будущее -

и действительно, эта фраза олицетворяет нашу с вами жизнь, буквально.



Поэтому, здесь, мы с вами попробуем ответить на самые неудобные вопросы историков и собрать частички нашего с вами реального прошлого, ведь



Лишь найдя правды все крупицы,

Все в единый образ соединиться!



