Когда недостроенная высотка внезапно рушится, опытная следовательница и ее команда должны прийти на помощь тем, кто оказался под завалами. Смотреть «За секунды до катастрофы» будет интересно поклонникам остросюжетных сериалов с неожиданными поворотами сюжета.



Новый небоскреб, постройка которого еще не была завершена, внезапно обрушается. Под обломками оказываются как строители, так и группа посетителей, оказавшаяся на площадке незадолго до трагедии. В нее входит также и дочь миллионера, компания которого и затеяла стройку. Следовательница Марита Кайл и ее коллеги приступают к рискованной операции по спасению пострадавших и встают перед неразрешимой дилеммой. Тем временем из Германии возвращается отец Мариты, с которым она почти не общалась после смерти сестры.



Как это повлияет на ее способность справляться с чрезвычайной ситуацией, вы узнаете из сериала «За секунды до катастрофы», смотреть онлайн который можно на Wink.

