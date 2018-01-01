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Сериалы
За секунды до катастрофы
Актёры и съёмочная группа сериала «За секунды до катастрофы»

Актёры и съёмочная группа сериала «За секунды до катастрофы»

Режиссёры

Микко Купаринен

Микко Купаринен

Mikko Kuparinen
Режиссёр

Актёры

Крита Салминен

Крита Салминен

Kreeta Salminen
Актриса
Мери Ненонен

Мери Ненонен

Meri Nenonen
Актриса
Юхо Милонофф

Юхо Милонофф

Juho Milonoff
Актёр
Мари Лехтонен

Мари Лехтонен

Mari Lehtonen
Актриса
Тейо Элоранта

Тейо Элоранта

Teijo Eloranta
Актёр

Сценаристы

Лаура Сухонен

Лаура Сухонен

Laura Suhonen
Сценарист

Продюсеры

Руп Лехтинен

Руп Лехтинен

Roope Lehtinen
Продюсер

Художники

Анна Вильппунен

Анна Вильппунен

Anna Vilppunen
Художница

Композиторы

Тимо Хиетала

Тимо Хиетала

Timo Hietala
Композитор