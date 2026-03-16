За секунды до катастрофы. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
За секунды до катастрофы
1-й сезон
1-я серия
8.22025, Sekunnit 2
Триллер, Драма18+

За секунды до катастрофы (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда недостроенная высотка внезапно рушится, опытная следовательница и ее команда должны прийти на помощь тем, кто оказался под завалами. Смотреть «За секунды до катастрофы» будет интересно поклонникам остросюжетных сериалов с неожиданными поворотами сюжета.

Новый небоскреб, постройка которого еще не была завершена, внезапно обрушается. Под обломками оказываются как строители, так и группа посетителей, оказавшаяся на площадке незадолго до трагедии. В нее входит также и дочь миллионера, компания которого и затеяла стройку. Следовательница Марита Кайл и ее коллеги приступают к рискованной операции по спасению пострадавших и встают перед неразрешимой дилеммой. Тем временем из Германии возвращается отец Мариты, с которым она почти не общалась после смерти сестры.

Как это повлияет на ее способность справляться с чрезвычайной ситуацией, вы узнаете из сериала «За секунды до катастрофы», смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Финляндия, Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

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