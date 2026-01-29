За финишной чертой (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Катя Саблина находится на пике спортивной карьеры. Она — звезда биатлона и гордость страны. После очередной яркой победы Катя решает уйти из спорта, чтобы посвятить себя семье — мужу Михаилу и сыну Даньке. Но в один роковой вечер в дом Саблиных врываются преступники, и муж Кати погибает. Все улики указывают на нее. Под давлением обстоятельств и в надежде скорее вернуться к сыну Катя признает себя виновной… Даньку отправляют к тете.
Через год она узнает, что ее семилетний сын сбежал, и полиция не может его найти. Катя решается на побег и едет его искать, где ей неожиданно помогает участковый Угрюмов — бывший питерский опер с непростой судьбой. Вместе они отправляются на поиски мальчика. За трое суток им предстоит не только вернуть ребенка, но и разобраться в запутанном преступлении, которое перевернуло всю Катину жизнь.
