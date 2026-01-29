За финишной чертой. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
За финишной чертой
1-й сезон
1-я серия
8.82025, За финишной чертой. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

За финишной чертой (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя Саблина находится на пике спортивной карьеры. Она — звезда биатлона и гордость страны. После очередной яркой победы Катя решает уйти из спорта, чтобы посвятить себя семье — мужу Михаилу и сыну Даньке. Но в один роковой вечер в дом Саблиных врываются преступники, и муж Кати погибает. Все улики указывают на нее. Под давлением обстоятельств и в надежде скорее вернуться к сыну Катя признает себя виновной… Даньку отправляют к тете.

Через год она узнает, что ее семилетний сын сбежал, и полиция не может его найти. Катя решается на побег и едет его искать, где ей неожиданно помогает участковый Угрюмов — бывший питерский опер с непростой судьбой. Вместе они отправляются на поиски мальчика. За трое суток им предстоит не только вернуть ребенка, но и разобраться в запутанном преступлении, которое перевернуло всю Катину жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг