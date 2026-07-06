Юристы. Сезон 1. Серия 15
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Сериалы
Юристы
1-й сезон
15-я серия
2018, Юристы. Сезон 1. Серия 15
Детектив, Триллер16+
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Юристы (сериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сюжет истории разворачивается вокруг жизни провинциального адвокатского бюро, где волею судьбы оказался блестящий московский адвокат Артём Сотников. Острый и нестандартный ум, авантюризм, умение пройти по лезвию между законом и беззаконием, моралью и аморальностью – вот то, что отличает героя.

Но, кажется, жарких схваток в зале суда Сотникову недостаточно – он влюбляется в старшего партнера Бюро Алину Кочубей и вступает в противостояние с ее мужем, прокурором города Ворониным.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

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