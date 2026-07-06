2018, Юристы. Сезон 1. Серия 10
Детектив, Триллер16+
Серия в подписке «PREMIER»
Юристы (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+40 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 1
- 16+53 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 4
- 16+43 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 5
- 16+47 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 7
- 16+43 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 8
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 11
- 16+44 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 12
- 16+43 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 13
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 14
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 15
- 16+44 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 16
- 16+44 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 17
- 16+42 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 18
- 16+44 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 19
- 16+45 мин
Юристы
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Сюжет истории разворачивается вокруг жизни провинциального адвокатского бюро, где волею судьбы оказался блестящий московский адвокат Артём Сотников. Острый и нестандартный ум, авантюризм, умение пройти по лезвию между законом и беззаконием, моралью и аморальностью – вот то, что отличает героя.
Но, кажется, жарких схваток в зале суда Сотникову недостаточно – он влюбляется в старшего партнера Бюро Алину Кочубей и вступает в противостояние с ее мужем, прокурором города Ворониным.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск