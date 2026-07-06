Сюжет истории разворачивается вокруг жизни провинциального адвокатского бюро, где волею судьбы оказался блестящий московский адвокат Артём Сотников. Острый и нестандартный ум, авантюризм, умение пройти по лезвию между законом и беззаконием, моралью и аморальностью – вот то, что отличает героя.



Но, кажется, жарких схваток в зале суда Сотникову недостаточно – он влюбляется в старшего партнера Бюро Алину Кочубей и вступает в противостояние с ее мужем, прокурором города Ворониным.

