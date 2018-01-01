Юность (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.62018, Zui qin ai de ni
Мелодрама, Комедия16+
История о жизни и любви пяти выпускниц, которые живут в одном доме. Жить под одной крышей нелегко — приходится на только делишь жилплощадь на пятерых, но и любую проблему. А проблемы у девушек самые разные: отголоски прошлого, первая любовь, несправедливости и тяготы взрослой жизни.
- ДЦРежиссёр
Дин
Цзыгуан
- ЮШАктриса
Юй
Шусинь
- ЧЧАктёр
Чжао
Чживэй
- ВЯАктриса
Ван
Яньчжи
- ЛХАктриса
Лань
Хэ
- ЯЧАктриса
Ян
Чжиин
- ХВАктёр
Ху
Вэньчжэ
- ЦЮАктёр
Цао
Юйчэнь
- ММАктёр
Майкл
Мао
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва