Юность (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

История о жизни и любви пяти выпускниц, которые живут в одном доме. Жить под одной крышей нелегко — приходится на только делишь жилплощадь на пятерых, но и любую проблему. А проблемы у девушек самые разные: отголоски прошлого, первая любовь, несправедливости и тяготы взрослой жизни.



