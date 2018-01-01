8.62018, Zui qin ai de ni
Мелодрама, Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Юность (сериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 1
- 16+42 мин
Юность
Сезон 1 Серия 2
- 16+38 мин
Юность
Сезон 1 Серия 3
- 16+40 мин
Юность
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 7
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 9
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 10
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 11
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 13
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 14
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 15
- 16+42 мин
Юность
Сезон 1 Серия 16
- 16+44 мин
Юность
Сезон 1 Серия 17
- 16+42 мин
Юность
Сезон 1 Серия 18
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 19
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 20
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 21
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 22
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 23
- 16+42 мин
Юность
Сезон 1 Серия 24
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 25
- 16+43 мин
Юность
Сезон 1 Серия 26
О сериале
История о жизни и любви пяти выпускниц, которые живут в одном доме. Жить под одной крышей нелегко — приходится на только делишь жилплощадь на пятерых, но и любую проблему. А проблемы у девушек самые разные: отголоски прошлого, первая любовь, несправедливости и тяготы взрослой жизни.
Сериал Юность 1 сезон 24 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДЦРежиссёр
Дин
Цзыгуан
- ЮШАктриса
Юй
Шусинь
- ЧЧАктёр
Чжао
Чживэй
- ВЯАктриса
Ван
Яньчжи
- ЛХАктриса
Лань
Хэ
- ЯЧАктриса
Ян
Чжиин
- ХВАктёр
Ху
Вэньчжэ
- ЦЮАктёр
Цао
Юйчэнь
- ММАктёр
Майкл
Мао
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва