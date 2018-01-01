Юность. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Юность
1-й сезон
23-я серия
8.62018, Zui qin ai de ni
Мелодрамы, Комедии16+
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Юность (сериал, 2018) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о жизни и любви пяти выпускниц, которые живут в одном доме. Жить под одной крышей нелегко — приходится на только делишь жилплощадь на пятерых, но и любую проблему. А проблемы у девушек самые разные: отголоски прошлого, первая любовь, несправедливости и тяготы взрослой жизни.

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