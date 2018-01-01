Йеллоустоун. Сезон 1. Серия 1
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Йеллоустоун (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Йеллоустоун. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+

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Сюжет

Йеллоустоун – первый в мире национальный парк, одно из самых посещаемых мест в США. Но здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы, что не освещается средствами массовой информации. Семья Даттон, главой которой является Джон Даттон, владеет огромным ранчо, сопредельным с территорией парка. На их землю претендует и сам парк, и индейская резервация, и жадные застройщики.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Йеллоустоун»