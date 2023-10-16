Ясновидящая. Сезон 1. Серия 20
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Ясновидящая
1-й сезон
20-я серия

Ясновидящая (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.32012, Ясновидящая. Сезон 1. Серия 20
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои сериала — люди разного возраста, социального статуса, материального достатка. Их объединяет одно — трудная жизненная ситуация, в которую они попали. Практикующий экстрасенс Арина Евдокимова использует свои способности, чтобы разобраться в проблеме, «открыть глаза» героям на реальное положение дел, направить их, подсказать тактику поведения для улучшения ситуации. Способности экстрасенса и навыки психолога помогают ей параллельно «заглянуть» в прошлое и будущее героев, сформулировать специальные задания, после выполнения которых судьба героев меняется к лучшему…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

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