Ясновидящая (сериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Герои сериала — люди разного возраста, социального статуса, материального достатка. Их объединяет одно — трудная жизненная ситуация, в которую они попали. Практикующий экстрасенс Арина Евдокимова использует свои способности, чтобы разобраться в проблеме, «открыть глаза» героям на реальное положение дел, направить их, подсказать тактику поведения для улучшения ситуации. Способности экстрасенса и навыки психолога помогают ей параллельно «заглянуть» в прошлое и будущее героев, сформулировать специальные задания, после выполнения которых судьба героев меняется к лучшему…



Сериал Ясновидящая 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.