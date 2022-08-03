Я требую любви (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Конец 80-х годов. Жизнь супругов Гали и Алексея и их взрослой дочери Маши идет своим чередом: наконец-то они покупают чешский гарнитур, думают о будущем дочери и занимаются каждый своим хобби. Но все меняется, когда Алексей знакомится с аспиранткой Таней. Завязавшийся роман мужа выбивает Галю из привычной спокойной жизни, а масла в огонь подливает дочь Маша – она сообщает, что беременна.

