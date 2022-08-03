Я требую любви. Серия 4
Wink
Сериалы
Я требую любви
1-й сезон
4-я серия

Я требую любви (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Я требую любви. Серия 4
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Конец 80-х годов. Жизнь супругов Гали и Алексея и их взрослой дочери Маши идет своим чередом: наконец-то они покупают чешский гарнитур, думают о будущем дочери и занимаются каждый своим хобби. Но все меняется, когда Алексей знакомится с аспиранткой Таней. Завязавшийся роман мужа выбивает Галю из привычной спокойной жизни, а масла в огонь подливает дочь Маша – она сообщает, что беременна.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я требую любви»