Я тебе неровня (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ирине Сергеевне категорически не нравится девушка сына, в которую он влюблён ещё со школы. Чтобы мама почувствовала разницу и наконец приняла его выбор, Максим подговаривает ученицу кулинарного колледжа Алису притвориться его невестой.

Находясь в ужасе от новой девушки сына, Ирина пытается рассорить молодых, считая, что простушка Алиса – ему неровня. Пока однажды за Алисой не приезжает её отец, Кирилл Игоревич, и не оказывается, что она из богатой и влиятельной семьи... Кирилл тоже выступает против их союза – как может его дочь выйти замуж за беззаботного провинциала? Пока взрослые разбираются, кто кому не подходит, Алиса и Максим влюбляются друг в друга по-настоящему…



